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13 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:11  13 декабря 2017 0

В конгрессе США предложили запретить поставки ракет в Грузию

Открытие оборонного предприятия (Курганприбор) Курган, ракета, продукция предприятия, курганприбор, оборонное предприятие
Россия обеспокоена поставками в Грузию противотанковых комплексов из СШАФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В американском конгрессе предложили запретить продажу ракет из Соединенных Штатов Америки в Грузию. Соответствующий законопроект подготовил сенатор-республиканец Пол Рэнд.

Он предлагает запретить поставку Тбилиси 410 противотанковых ракет Javelin, являющихся одним из наиболее мощных образцов такого оружия в мире, а также 72 блоков прицельно-пускового оборудования к ним. В частности, это связано с «неодобрением предлагаемой иностранной военной продажи правительству Грузии», передает «Федеральное агентство новостей». Документ вступит в силу, если американский конгресс одобрит предложение сенатора, а затем президент Дональд Трамп подпишет соответствующий указ.

В то же время МИД России обеспокоен поставками американских ПТРК в Грузию. Москву не убеждают заверения Вашингтона и Тбилиси, что они не несут каких-либо угроз. «Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений. При американской помощи на грузинской территории планируется строительство очередного военно-тренировочного центра. Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе», — заявили в пресс-службе российского ведомства.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о планах по прекращению поставок вооружений отрядам сирийских курдов, сообщала «Национальная служба новостей». По его словам, эта помощь больше не является необходимой в связи с прекращением наступательных операций.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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