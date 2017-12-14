08:01 14 декабря 2017 3

Проститься с певцом пришло много народа Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Друг скончавшегося в Лондоне Дмитрия Хворостовского Павел Антонов рассказал о мучениях оперного певца перед смертью. Музыкант не мог смириться с диагнозом рак.

«Он прошел через стадии отрицания, страха, злости. Кричал иногда: «Почему я?» — цитирует Антонова портал Дни.ру.

Друг умолял Хворостовского выплеснуть эмоции, нашел ему психотерапевта. При этом товарищ до последнего пытался найти лекарство для оперного певца, в том числе просил обратиться к альтернативной медицине. Но на это Хворостовский не пошел. «Дима не воспринимал это всерьез. Он просил успокоиться, несколько раз даже в грубой форме», — рассказал Антонов. Не верил певец и в чудотворную икону, которую предложил принести ему друг в больницу. «Паш, ну ты представь, явишься с попом, иконой — детей мне перепугаешь!» Говорю: мол, я аккуратненько. В ответ он аж прикрикнул: «Нет!» — и отверг предложение», — Антонова.

При этом, несмотря опухоли, певец продолжал заниматься спортом.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. Певцу было 55 лет. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. О его смерти сообщил певец Дмитрий Маликов, напоминает «Национальная служба новостей». Тело артиста было кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу, отправленную в родной для музыканта Красноярск потерялась, пишет «Федеральное агентство новостей».

Посмертно Хворостовский был номинирован на премию «Грэмми» за «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь», записанный с ансамблем «Стиль пяти» и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром, передает «Русская планета».