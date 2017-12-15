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15 декабря 2017
18:02  15 декабря 2017 0

Снимок с Путиным стал самым популярным у Тимати: «Есть хороший стимул расти». ФОТО

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Тимати — один из самых популярных российских пользователей InstagramФото: Алексей Колчин © URA.RU

Фотография рэпера Тимати (Тимур Юнусов) с президентом России Владимиром Путиным на странице музыканта в Instagram стала одной из самых популярных во всем российском сегменте соцсети. За неделю снимок набрал более 1,357 миллиона отметок «нравится» среди пользователей, хотя в среднем посты Тимати «лайкают» 300-400 тысяч раз.

Фотографию с президентом Путиным Тимати опубликовал 7 декабря. В кадре они стоят плечом к плечу, показывая большие пальцы. «Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря. И хоть мои заслуги перед Отечеством пока, несоизмеримо малы по сравнению с Президентом, есть хороший стимул расти», — подписал фотографию Юнусов.

Аккаунт рэпера Тимати — один из самых популярных в росссийском сегменте соцсети. На момент публикации новости на артиста было подписано 10,4 миллиона человек. В марте 2017 года другая фотография музыканта в Instagram уже признавалась самой популярной среди российских пользователей. Тогда фото Юнусова с вместе со своей трёхлетней дочерью и бывшей возлюбленной Алёной Шишковой за 14 часов набрало 700 тысяч отметок «Нравится», сообщал Life.ru. Сейчас под ней более 867 тысяч лайков.

Виктор Дорофеев
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