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04 января 2018
09:21  04 января 2018 8

«Пора снять шаровары!» Певица Руслана назвала украинцев потомками древних шумеров‍

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины
Артистка призывает к культурной революцииФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинская певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, уверена, что корни украинской нации восходят к древней шумерской цивилизации. Артистка заявила, что пора «снять шаровары» и вспомнить свое истинное прошлое.

«Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», — приводит ее слова РИА «Новости». Певица пояснила, что «снять шаровары» — условное выражение, которое обозначает ситуацию, когда украинцы не знают своей аутентичной культуры и пользуется псевдонародным творчеством.

Ранее Руслана сообщила, что выступает против насаждения украинских ценностей, которое осуществляют власти страны. Певица предложила осуществить настоящую культурную революцию, чтобы граждане могли идентифицировать себя не только по вышиванкам и шароварам, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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