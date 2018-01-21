Исковые претензии Молдавии из-за присутствия российских военных в непризнанной Приднестровской республике расцениваются российскими властями как акт конфронтации к РФ и мировому сообществу в целом. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.
«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу», — отметил Швыткин в разговоре с RT. Депутат напомнил, что российские миротворцы в непризнанной республике выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооруженного конфликта, который был в свое время в Приднестровье. Так депутат прокомментировал заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду, который предложил выставить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в Приднестровье.
Швыткин подчеркнул, что заявление Канду свидетельствует о нежелании молдавского парламента следовать курсу, выбранному президентом Молдавии Игорем Додоном. Парламентарий также предположил, что молдавские депутаты ищут внешнего врага в лице России по указке Запада. «Всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал», — говорит Швыткин, подчеркивая, что миротворцы действуют по всем нормам международного права.
Сенатор Алексей Пушков ранее рассказал, чем грозит желание Молдавии компенсации «мифической оккупации» Приднестровья от России, писало информагентство Nation News. «Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать „дайте деньги“! Потуги, обреченные на провал», — писал сенатор.