04:25 23 января 2018 0

Победитель конкурса узнал ведущего по телефону ФОТО: скрин Mash

Забавная ситуация произошла во время розыгрыша квартиры в одном из торговых центров Новосибирска. Ведущий позвонил «случайно» выбранному победителю, номер которого только что вытащил из ящика. Собеседник поднял трубку и неожиданно сказал: «Привет, Антон!».

Как сообщает паблик Mash, ведущий попытался выкрутиться из нелепой ситуации и начал говорить о том, что сейчас находится на сцене. Однако победитель перебил его и попросил отправить сообщение, так как ничего не понимает.

После этого, участники заподозрили организаторов конкурса в обмане. Данную видеозапись стали бурно обсуждать в Сети. При этом большинство пользователей уверены, что весь розыгрыш является аферой, и не стоить верить в подобные акции. Другие считают, что это обычное совпадение, возможно, мужчины просто могли быть знакомы до этого, передает НТВ.

Победитель конкурса, которого зовут Роман, объяснил, что занимается музыкой и уже успел поработать с известным ведущим в Новосибирске. Номер его телефона он сохранил в записной книге. В магазине проверили паспорт, чеки и купоны Романа — они оказались настоящими и сомнений не вызвали.