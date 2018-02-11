Собчак рассказала о мечте стать проституткой

15:40 11 февраля 2018 10

Это обострило отношения Собчак с матерью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ксения Собчак рассказала о статье в газете, которая вышла после того, как ее отец стал мэром Санкт-Петербурга. В ней автор написал, что дочь мэра мечтает стать проституткой. Об этом Собчак вспомнила в программе «Однажды…» с Сергеем Майоровым на телеканале НТВ.

«Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: «Ксения Собчак: «Я мечтаю стать проституткой». Мне было 12 лет», — цитируют «Дни.ру» слова телеведущей. После этого ей было настолько стыдно, что она пыталась сбежать из дома, отказывалась ходить в школу и ей постоянно казалось, что она в чем-то виновата.

Более того, выход этого материала обострил отношения Ксении с матерью, которые и без того были сложными. Мать была очень строгой и считала, что имеет право нарушать личное пространство дочери, в частности, читать ее дневники. Против этого Собчак активно протестовала.