Google добавит в Android функцию «моноброви» от iPhone X

00:19 13 февраля 2018 0

Корпорация планирует убедить пользователей Apple переходить на Android Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания Google собирается добавить в Android поддержку выреза в верхней части дисплея, которую зачастую называют «монобровью».

Корпорация планирует полностью пересмотреть Android для того, чтобы адаптировать его под новое поколение гаджетов. Таким образом в систему добавят поддержку выреза на экране, под которым находятся разговорный динамик, камера и другие датчики. Помимо этого, компания планирует расширить возможности Google Assistant и увеличить автономность смартфонов, передает Life.

Пока что среди всех Android-гаджетов «монобровь» имеется только у Essential Phone. Таким образом Google даст больше возможности для разработчиков, а также подтолкнет пользователей продукции Apple переходить на Android. Отмечается, что «яблочный» гаджет iPhone X стал одним из первых устройств с вырезом на экране. Многие китайские компании уже позаимствовали дизайн аппарата.