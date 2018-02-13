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13 февраля 2018
12 февраля 2018
00:19  13 февраля 2018 0

Google добавит в Android функцию «моноброви» от iPhone X

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, iphone x
Корпорация планирует убедить пользователей Apple переходить на AndroidФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания Google собирается добавить в Android поддержку выреза в верхней части дисплея, которую зачастую называют «монобровью».

Корпорация планирует полностью пересмотреть Android для того, чтобы адаптировать его под новое поколение гаджетов. Таким образом в систему добавят поддержку выреза на экране, под которым находятся разговорный динамик, камера и другие датчики. Помимо этого, компания планирует расширить возможности Google Assistant и увеличить автономность смартфонов, передает Life.

Пока что среди всех Android-гаджетов «монобровь» имеется только у Essential Phone. Таким образом Google даст больше возможности для разработчиков, а также подтолкнет пользователей продукции Apple переходить на Android. Отмечается, что «яблочный» гаджет iPhone X стал одним из первых устройств с вырезом на экране. Многие китайские компании уже позаимствовали дизайн аппарата.

Александр Черноскутов
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