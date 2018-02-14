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14 февраля 2018
17:34  14 февраля 2018 6

Следователь избил посетителя караоке за плохой музыкальный вкус. ВИДЕО

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, микрофон, караоке, петь в микрофон
Драка в караоке-клубе началась после того, как посетитель попросил поставить свою мелодиюФото: depositphotos.com © URA.RU

В Саратовской области замначальника Вольского следственного отдела СУ СКР Денис Власов и его друзья избили посетителя караоке-клубе, пишет телеграм-канал Mash. В Сети появилась видеозапись произошедшего.

Власов вместе с женой и коллегами отдыхали в местном караоке, когда один из посетителей попросил поставить свою песню. Мелодия не понравилась замначальника СК, и он попросил молодого человека отойти с ним на разговор. После этого сотрудники ведомства накинулись на посетителя и принялись избивать его у всех на глазах.

Пострадавший обратился в полицию, однако через пару дней забрал заявление. Правоохранительные органы, возможно, и не обратили бы внимание на инцидент, если бы не запись с камеры видеонаблюдения в кафе, которая попала в Сеть. В данный момент в СК идет проверка по факту драки.

Ранее житель Прикамья рассказал о намерении привлечь к ответственности силовиков. По его словам, полицейские избили его в декабре 2014 года в одном из кафе Перми. Уголовное дело закрыли нерасследованным, а самого пострадавшего к тому же оштрафовали за неповиновение правоохранительным органам, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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