Захарова назвала число россиян, погибших при авиаударе в Сирии

Захарова официально озвучила количество погибших в Сирии россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о погибших в Сирии гражданах РФ. Она назвала их количество и отметила, что речь идет не о военных.
«В Сирии может идти речь о пяти погибших российских гражданах, это не военнослужащие», — приводит слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что информацию о десятках и сотнях якобы погибших в Сирии россиян, не принадлежащих к военным, запустили антиправительственные боевики.
Ранее СМИ сообщили о погибших 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор добровольцах из ЧВК Вагнера. Руководитель Свердловского областного фонда ветеранов спецназа, ссылаясь на слова российских добровольцев в Сирии, рассказал, что всего после авиаудара якобы погибло 212 человек.