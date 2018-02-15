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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:28  15 февраля 2018 0

Захарова назвала число россиян, погибших при авиаударе в Сирии

Медиа-форум
Захарова официально озвучила количество погибших в Сирии россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о погибших в Сирии гражданах РФ. Она назвала их количество и отметила, что речь идет не о военных.

«В Сирии может идти речь о пяти погибших российских гражданах, это не военнослужащие», — приводит слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что информацию о десятках и сотнях якобы погибших в Сирии россиян, не принадлежащих к военным, запустили антиправительственные боевики.

Ранее СМИ сообщили о погибших 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор добровольцах из ЧВК Вагнера. Руководитель Свердловского областного фонда ветеранов спецназа, ссылаясь на слова российских добровольцев в Сирии, рассказал, что всего после авиаудара якобы погибло 212 человек.

Ксения Томашова
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