В 72 года Никита Михалков стал прадедом

Старшая внучка 72-летнего режиссера Никиты Михалкова родила первенца. Об этом в Instagram написал ее отец, Степан Михалков.
«Когда дочь рожает тебе внука, невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего…» — пишет новоиспеченный дедушка. В комментариях люди активно поздравляют Михалкова. «Вот так быстро вырастают доченьки! Счастья им!.. Поздравления Сашеньке и Вам! Никита Сергеевич в ответ на эту новость сказал: „Ну, а вообще что нового?!“», — пишут они.
Александра — известного ресторатора дочь Степана Михалкова и манекенщицы Аллы Сиваковой. О беременности она рассказала на своей странице в Instagram в 2017 году. Позднее Александра обручилась с Петром Скворцовым. Напомним, что у Никиты Михалкова четверо детей от двух жен. Внуков у него девять.