02:02 28 февраля 2018 0

За 13 лет «Рассвет» стал пристанищем для 150 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основательница приюта «Рассвет» в деревне Афонино Юсьвинского района Пермского края Валентина Овчинникова подала в суд на «Первый канал» и газету «Парма-Новости». Поводом к разбирательству стало пристальное внимание журналистов к «Рассвету». Однако сама хозяйка приюта, известная в регионе как «Мать Тереза», считает, что ее опорочили.

«В качестве ответчика указаны „Парма-Новости“ и ведущий „Первого канала“ Александр Гордон», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на представителей Кудымкарского городского суда, где зарегистрирован иск. «Записями газета не только ввела в заблуждение своих читателей, но и опозорила Овчинникову В.П. перед читателями окружной газеты, повествуя о ней как о преступнице, как о садистке», — говорится в исковом заявлении.

Напомним, несколько лет назад Валентина Овчинникова организовала в деревне Афонино под Юсьвой приют для социально не защищенных граждан — стариков, инвалидов, лиц без жилья и освободившихся из мест лишения свободы. Приют «Рассвет» успел «прославиться» ужасными условиями содержания людей: в конце прошлого года из Афонино были госпитализированы шестеро пожилых людей. После скандала краевое минсоцразвития проинспектировало прикамские частные приюты и выявило в них массу нарушений.