{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости 
02:02  28 февраля 2018 0

Хозяйка скандального пермского приюта будет судиться с «Первым каналом». «Опозорили»

Клипарт. МЧС. Челябинск., пенсионер, дед, старик, старость, пенсия, пожилой человек
За 13 лет «Рассвет» стал пристанищем для 150 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основательница приюта «Рассвет» в деревне Афонино Юсьвинского района Пермского края Валентина Овчинникова подала в суд на «Первый канал» и газету «Парма-Новости». Поводом к разбирательству стало пристальное внимание журналистов к «Рассвету». Однако сама хозяйка приюта, известная в регионе как «Мать Тереза», считает, что ее опорочили.

«В качестве ответчика указаны „Парма-Новости“ и ведущий „Первого канала“ Александр Гордон», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на представителей Кудымкарского городского суда, где зарегистрирован иск. «Записями газета не только ввела в заблуждение своих читателей, но и опозорила Овчинникову В.П. перед читателями окружной газеты, повествуя о ней как о преступнице, как о садистке», — говорится в исковом заявлении.

Напомним, несколько лет назад Валентина Овчинникова организовала в деревне Афонино под Юсьвой приют для социально не защищенных граждан — стариков, инвалидов, лиц без жилья и освободившихся из мест лишения свободы. Приют «Рассвет» успел «прославиться» ужасными условиями содержания людей: в конце прошлого года из Афонино были госпитализированы шестеро пожилых людей. После скандала краевое минсоцразвития проинспектировало прикамские частные приюты и выявило в них массу нарушений.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров