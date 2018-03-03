Трамп продлил санкции против России из-за «угрозы национальной безопасности США»

00:33 03 марта 2018 0

Дональд Трамп подписал указ о продлении ограничений еще на год Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против России еще на год. Причиной стала ситуация на Украине, которая якобы представляет угрозу безопасности и для американцев.

«[Ситуация вокруг Украины] продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», — цитирует RT заявление Белого дома.

Антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году. На протяжении следующих лет ограничения продлевались и расширялись, а их отмену увязали с выполнением Минских соглашений. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно поясняла, что не имеет отношения к конфликте на востоке Украины.