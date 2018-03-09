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09 марта 2018
08 марта 2018
07:58  09 марта 2018 0

Волочкова отказалась от 22 квартир

Квартиры в Астрахани ей совершенно не нужныФото: Анастасия Волочкова, Instagram

Представитель светской львицы Анастасии Волочковой прокомментировал информацию о ее недвижимости на 244 млн рублей. Он пояснил, что она действительно владеет несколькими дорогими апартаментами, но многочисленные дома в Астрахани ей совершенно не нужны

«В прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество. Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы три миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг», — приводит StarHit слова представителя команды балерины. Он также сказал, что Волочкова пытается отказаться от квартир и требует вернуть деньги.

Сведения о недвижимости Волочковой предоставил ее бывший водитель и помощник Александр Скиртач, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. В собственности бывшей примы Большого театра находятся квартира в Москве за 111 млн рублей, апартаменты в Санкт-Петербурге за 56,8 млн рублей, дом в Московской области за 21 млн и 22 квартиры в Астрахани.

Ранее Волочкова призналась, что любовью всей ее жизни является задержанный во Франции российский сенатор Сулейман Керимов. Она сказала, что прожила с ним больше трех лет и ни к кому не испытывала подобных чувств, пишет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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