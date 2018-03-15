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15 марта 2018
14 марта 2018
08:29  15 марта 2018 0

Один из главных университетов США скорбит о смерти Табакова

Презентация Шоу-рума ЭКСПО-2020 в ТРУ Гринвич. Екатеринбург, чернецкий аркадий, табаков олег
Гарвард гордится сотрудничеством со школой-студией МХАТФото: Александр Мамаев © URA.RU

Гарвардский университет выразил соболезнования в связи со смертью российского актера Олега Табакова. Ушедшего артиста в вузе назвали «послом культуры» и «национальным достоянием», которого будет не хватать всему миру.

«С глубоким сожалением мы узнали о смерти величайшего российского актера Олега Табакова… Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры, которого будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру», — цитирует Life.ru заявление Института театра, драмы и медиа Гарвардского университета. Кроме того, в учреждении подчеркнули, что именно благодаря Табакову 20 лет назад Школа-студия МХАТ начала сотрудничество университетским театром American Repertory Theater.

Как писало «URA.RU» ранее, Олег Табаков скончался 12 марта. Церемония прощания с артистом пройдет 15 марта на сцене МХТ, похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Виктор Жуков
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