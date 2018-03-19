Террористы сбили в Сирии бомбардировщик Су-24

04:22 19 марта 2018 0

Пилот успел катапультироваться, но дальнейшая его судьба неизвестна ФОТО: Wikimedia Commons, Alex Beltyukov

Фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВВС Сирии, был сбит боевиками из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в минувшее воскресенье, 18 марта. Воздушное судно упало в районе Восточный Каламун (провинция Дамаск) на подконтрольной правительственным войскам территории.

Как указывается, самолет был якобы сбит из зенитной ракетной установки и упал неподалеку от цементной фабрики. Пилоту удалось катапультироваться, однако дальнейшая его судьба остается неизвестной, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно имеющейся информации, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) начала наступление на Восточный Каламун, сообщает РБК.

Напомним, 3 февраля в Сирии был сбит штурмовик ВКС России Су-25. Военный летчик, который управлял воздушным судном, Роман Филлипов, успел доложить о попадании и катапультироваться. Окруженный боевиками пилот принял бой, а после, чтобы не попасть в плен, совершил самоподрыв гранатой. Майору Филипову посмертно было присвоено звание Героя России.