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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
04:22  19 марта 2018 0

Террористы сбили в Сирии бомбардировщик Су-24

Пилот успел катапультироваться, но дальнейшая его судьба неизвестнаФОТО: Wikimedia Commons, Alex Beltyukov
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВВС Сирии, был сбит боевиками из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в минувшее воскресенье, 18 марта. Воздушное судно упало в районе Восточный Каламун (провинция Дамаск) на подконтрольной правительственным войскам территории.

Как указывается, самолет был якобы сбит из зенитной ракетной установки и упал неподалеку от цементной фабрики. Пилоту удалось катапультироваться, однако дальнейшая его судьба остается неизвестной, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно имеющейся информации, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) начала наступление на Восточный Каламун, сообщает РБК.

Напомним, 3 февраля в Сирии был сбит штурмовик ВКС России Су-25. Военный летчик, который управлял воздушным судном, Роман Филлипов, успел доложить о попадании и катапультироваться. Окруженный боевиками пилот принял бой, а после, чтобы не попасть в плен, совершил самоподрыв гранатой. Майору Филипову посмертно было присвоено звание Героя России.

Александр Черноскутов
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