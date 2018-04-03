Самойлова призналась, что плачет, готовясь к «Евровидению»

Певица Юлия Самойлова снова активно готовится к выступлению на конкурсе «Евровидение-2018». Она усиленно занимается вокалом и учит английский язык.
По словам Самойловой, учить английский она начала с нуля и оценивает свой уровень как «слабенький», передает RT. Кроме того, певица призналась, что опасается перенервничать и плохо спеть. «Но у меня прекрасный педагог по вокалу, Мариам Мерабова, которая здорово мне помогает. Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — отметила певица.
Как рассказала исполнительница в интервью «Комсомольской правде», в этом месяце в издательстве «Эксмо» выйдет ее книга. «Много черного юмора. Думаю, люди узнают меня с новой стороны», — уточнила она.
Как ранее сообщало «URA.RU», о том, что на «Евровидении-2018» Россию представит именно Юлия Самойлова, стало известно в первой половине марта. «Первый канал» тогда же разместил клип Самойловой на песню I Won’t Break для конкурса, который состоится в Лиссабоне с 8 по 12 мая. На прошлогоднее «Евровидение», которое проходило в Киеве, Самойлову не пустили власти Украины.