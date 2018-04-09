21:00 09 апреля 2018 0

Рубль рухнул относительно доллара и евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Россия решила обнародовать результаты расследования по делу о покушении на Березовского. Все ради того, чтобы доказать, что покушение на Скрипаля отрабатывается Британией по точно такому же сценарию. В делах Скрипаля, Литвиненко и Березовского нашли интересные совпадения, которые нельзя игнорировать.

Санкции США против компании «Русал» могут привести к техническому дефолту. Акции компании, которая входит в топ-20, буквально рухнули в цене. Эксперты ответили «URA.RU» на семь главных вопросов о будущем металлургического гиганта. Что будет с Дерипаской — отдельная тема.

Но санкции против «Русала» ударят не только по Дерипаске, но и по рядовым россиянам. Официально в компании работает 60 тысяч человек. Мэры уральских городов уже готовят сценарии на случай банкротства. А эксперты, опрошенные «URA.RU», признают, что без зарплат останутся тысячи россиян и «людей выбросят на улицу».

Рубль рухнул по отношению к евро и доллару. Евро, например, вообще побил мировой рекорд. Эксперты рассказали «URA.RU», как долго еще будет падать рубль и что делать тем, кто собрался бежать в обменник.

Жительница Кемерово, которая пострадала на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказала о жизни после трагедии. 23-летняя девушка пожаловалась на травлю и жестокость со стороны врачей, которые пытались пытались «упечь ее в психушку».

Жена Николая Караченцова, который борется с раком, рассказала о том, как муж живет и лечится за рубежом. Актер, правда, нашел повод пожаловаться на жизнь в Израиле.