Генпрокуратура раскрыла схему Британии по делам Скрипаля, Литвиненко и Березовского

13:26 09 апреля 2018 1

Во всех делах Великобритания блокировала доступ к данным Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия решила обнародовать результаты расследования по делу о покушении на Бориса Березовского летом в 2003 году. Такое решение было принято Генпрокуратурой РФ из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил заместитель Генпрокурора Саак Карапетян журналистам в понедельник, 9 апреля.

«Антироссийская кампания в связи с отравлением Скрипаля раскручивается по сценарию аналогичному тому, который проводился властями Великобритании в деле о покушении на Березовского летом в 2003 году и по делу Литвиненко. Всегда использовались лица, которые критиковали российскую власть», — заявил Карапетян. Он добавил: «Таким образом искусственно создавался ложный мотив, во всех трех случаях заявлялось об использовании отравляющих веществ. Во всех трех случаях власти отказывались работать с российской стороной и засекречивали все обстоятельства дела, не давали никому ознакомиться с делами».

Карапетян также сказал, что предоставляемые материалы говорят об осведомленности британских властей о том, что данные о покушении на Березовского были ложными. Кроме того, он отметил, что за несколько месяцев до смерти Литвиненко британские правоохранительные органы знали, что он находится в опасности, но никаких действий не предприняли.

Замгенпрокурора объяснил, что британские власти последовательно укрывают россиян, которые преследуются в России по экономическим преступлениям. Генпрокуратура отправила 61 запрос на выдачу лиц в связи с хищением на крупные суммы денег, все они остались без внимания, заметил Карапетян. Британские власти также игнорируют запросы Генпрокуратуры на предоставление информации об имуществе этих лиц.

Накануне генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что Лондон следует одному сценарию в делах об убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, покушении на бизнесмена Бориса Березовского и отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава ведомства пообещал, что на сегодняшнем брифинге будут представлены копии документов из переписки МВД Великобритании, которые прольют свет на мотивы англичан.