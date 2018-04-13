Глава ЦРУ рассказал о сотнях убитых в Сирии русских

02:57 13 апреля 2018 0

Претендент на пост госсекретаря посчитал это достойной иллюстрацией жёсткости политики Трампа Фото: Facebook

По словам кандидата на пост госсекретаря США, действующего главы ЦРУ Майка Помпео, несколько недель назад в Сирии были «пара сотен русских». В своей речи перед американскими сенаторами потенциальный руководитель Госдепартамента не назвал конкретный инцидент, но подчеркнул, что «русские встретили достойного соперника».

Данным эпизодом Майк Помпео хотел проиллюстрировать ту жёсткость, с которой администрация Дональда Трампа противостоит действиям Москвы на Ближнем Востоке, сообщает The Hill. «В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. [В результате этого столкновения] пара сотен русских были убиты», — цитирует РБК заявление главы ЦРУ.

Между тем, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP, речь идет об инциденте, имевшем место в начале февраля в районе Дэйр-эз-Зора. Тогда некоторые СМИ сообщили об артиллерийском и авиационном ударе союзников по колонне сирийских правительственных войск, в которой находились и российские наемники.

По официальной информации, все погибшие тогда граждане России находились на территории Сирии в частном порядке и не являлись сотрудниками каких-либо государственных силовых структур. Напомним, 7 февраля в местечке Хишим в провинции Дейр-эз-Зор авиация и артиллерия коалиции уничтожила колонну правительственных войск, в которой передвигались подразделения российской ЧВК. По неофициальным данным, которые озвучивают западные СМИ, погибло до 200 российских наемников, однако российский МИД подтвердил гибель лишь пяти россиян.

Сами участники боевых действий говорят о девяти погибших. В их числе оказались и трое уральцев — Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое. Некоторые из наемников, которых почти два месяца считали погибшими, оказались живы и здоровы.