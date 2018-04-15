В столице Украины прогремел взрыв возле здания «Киевэнерго»

08:57 15 апреля 2018 0

В украинской столице по ночам бросают гранаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинская полиция выясняет причины взрыва возле здания «Киевэнерго». По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.

Взрыв произошел на проспекте Победы, 93, рядом со зданием энергокомпании. По данным полиции, неизвестный бросил гранату. В результате инцидента пострадал фасад здания, сообщает агентство Nation News.

Как уточняется в заявлении пресс-службы полиции Киева, в результате инцидента выбиты две двери, осколками побило стекла. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. После установления всех обстоятельств будет приниматься решение о правовой квалификации происшествия.