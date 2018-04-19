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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:20  19 апреля 2018 0

Приму-балерину Большого театра не пустили в США

Ольга Смирнова считается балериной номер один в миреФото: @olgaasmirnovaa, Instagram

Американские власти отказали в визе двум артистам балетной труппы Большого театра — Ольге Смирновой и Якопо Тисси. Танцоры должны были выступать в понедельник, 16 апреля, в Нью-Йорке, в Линкольн Центре.

Организаторы концерта, где должны были выступить Смирнова и Тисси, полагают, что решение Министерства внутренней безопасности США может носить политический характер из-за напряженной обстановки между сверхдержавами. При этом решение ведомства датируется 10 апреля, а известно о нем стало только сейчас, пишет Life.ru.

По словам организатора Линды К. Морзе, объяснение произошедшему — политическое решение. Он отметила, что Смирнова «считается балериной номер один в мире», поэтому отказ в визе «поражает». «Это тревожно. Если вы просто задумаетесь об истории балета, даже в худшие периоды холодной войны члены труппы Большого театра и Мариинки приезжали сюда», — подчеркнула Морзе.

Иван Шестак
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