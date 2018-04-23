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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:34  23 апреля 2018 2

«Газпром» построит завод за 20 млрд долларов

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Проект находится на стадии разработкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская компания «Газпром» планирует построить на Балтике крупный перерабатывающий завод с газохимическим производством. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Проектная мощность комплекса — 45 млрд кубометров газа ежегодно, передает агентство Nation News. Партнером «Газпрома» по проекту выступит компания «Русгаздобыча». В случае реализации проекта он станет вторым по масштабу затрат среди всех инвестиционных проектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Построить предприятие планируют возле Санкт-Петербурга, около портового поселка Усть-Луга. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка голубого топлива от примесей, а получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», передает канал 360.

Павел Маркуш
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