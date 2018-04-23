«Газпром» построит завод за 20 млрд долларов

Российская компания «Газпром» планирует построить на Балтике крупный перерабатывающий завод с газохимическим производством. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.
Проектная мощность комплекса — 45 млрд кубометров газа ежегодно, передает агентство Nation News. Партнером «Газпрома» по проекту выступит компания «Русгаздобыча». В случае реализации проекта он станет вторым по масштабу затрат среди всех инвестиционных проектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири», сообщает «Федеральное агентство новостей».
Построить предприятие планируют возле Санкт-Петербурга, около портового поселка Усть-Луга. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка голубого топлива от примесей, а получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», передает канал 360.