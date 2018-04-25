05:19 25 апреля 2018 0

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские комплексы ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели», замеченные вблизи авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ночь на 25 апреля на небольшом удалении от аэродрома средствами контроля воздушного пространства были обнаружены неизвестные малоразмерные объекты, которые были уничтожены комплексами Панцирь-С1. В результате инцидента пострадавших нет, инфраструктура авиабазы также не пострадала, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Позже в Сети появилась информация, согласно которой под «неустановленными объектами» имелись ввиду небольшие беспилотники, пытавшиеся сбросить взрывчатку на территорию российской авиабазы. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили. Как уточняет «Ридус», похожая атака на «Хмеймим» уже происходила в январе, когда российским ПВО удалось сбить один из вражеских летательных аппаратов.