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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:19  25 апреля 2018 0

К российской авиабазе «Хмеймим» пытались прорваться смертоносные дроны. ВИДЕО

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Беспилотники были уничтожены средствами ПВОФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские комплексы ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели», замеченные вблизи авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ночь на 25 апреля на небольшом удалении от аэродрома средствами контроля воздушного пространства были обнаружены неизвестные малоразмерные объекты, которые были уничтожены комплексами Панцирь-С1. В результате инцидента пострадавших нет, инфраструктура авиабазы также не пострадала, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Позже в Сети появилась информация, согласно которой под «неустановленными объектами» имелись ввиду небольшие беспилотники, пытавшиеся сбросить взрывчатку на территорию российской авиабазы. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили. Как уточняет «Ридус», похожая атака на «Хмеймим» уже происходила в январе, когда российским ПВО удалось сбить один из вражеских летательных аппаратов.

Сергей Макеев
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