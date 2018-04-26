Пентагон заявил о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии

Глава Командования специальных операций ВС США, генерал Реймонд Томас, рассказал о «противниках», которые используют средства радиоэлектронной борьбы против самолетов США в Сирии. Заявление прозвучало на конференции по разведке в американском городе Тампа.
Генерал ВС США Реймонд Томас пояснил, что среда радиоэлектронной борьбы в Сирии является «самой агрессивной» в мире. «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — передает RNS слова Томаса. Стоит отметить, что глава командования спецопераций ВС США ушел от ответа на вопрос, кого имел в виду, говоря о «противниках».
Ранее американские СМИ уличили Пентагон во лжи о российской ПВО. По мнению журналистов, ведомство слукавило, распространяя информацию о том, что российские системы ПВО не сбили ни одной ракеты, выпущенной по Сирии в ночь на 14 апреля.