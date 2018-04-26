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26 апреля 2018
13:27  26 апреля 2018 0

Пентагон заявил о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии

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Генерал ушел от ответа на вопрос, кого имел в виду говоря о «противниках»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Командования специальных операций ВС США, генерал Реймонд Томас, рассказал о «противниках», которые используют средства радиоэлектронной борьбы против самолетов США в Сирии. Заявление прозвучало на конференции по разведке в американском городе Тампа.

Генерал ВС США Реймонд Томас пояснил, что среда радиоэлектронной борьбы в Сирии является «самой агрессивной» в мире. «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — передает RNS слова Томаса. Стоит отметить, что глава командования спецопераций ВС США ушел от ответа на вопрос, кого имел в виду, говоря о «противниках».

Ранее американские СМИ уличили Пентагон во лжи о российской ПВО. По мнению журналистов, ведомство слукавило, распространяя информацию о том, что российские системы ПВО не сбили ни одной ракеты, выпущенной по Сирии в ночь на 14 апреля.

Павел Маркуш
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