Британия грозит раскрыть имена российских олигархов, прячущих деньги в офшорах

В Великобритании подготовили законопроект, который вынудит заморские территории раскрыть личности российских олигархов, хранящих там свои активы. Члены британского парламента обсудят проект на следующей неделе, предположительно, во вторник, 1 мая.
Поправка предполагает принуждение таких налоговых убежищ, как Каймановы или Британские Виргинские острова, к проведению реформы прозрачности до конца 2020 года. Инициатором выступил представитель лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж, приводит ТАСС сведения из The Times.
В поддержку новых мер выскажется коалиция из консерваторов, лейбористов, представителей Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий. Сторонники нового закона считают, что секретность способствует отмыванию денег, что, в свою очередь, приводит к росту преступности и коррупции. «Нужно убедиться, что под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги», — цитирует консерватора Эндрю Митчелла «Федеральное агентство новостей».
14 марта Великобритания выслала 23 сотрудника российского диппредставительства из страны, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда же британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности Лондона накладывать арест на российские активы сомнительного происхождения.