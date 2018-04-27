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27 апреля 2018
13:46  27 апреля 2018 0

Собственник сгоревшей «Зимней вишни» готов отдать здание мэрии Кемерова

Кемерово. День 3-ий, цветы, тц зимняя вишня, мягкие игрушки
Основным владельцем ТЦ является ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»Фото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Представители компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которая является основным владельцем сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», заявили о готовности передать здание властям Кемерова. Об этом сообщил градоначальник Илья Середюк.

«Собственников у здания около 40, но основной — „Кемеровский кондитерский комбинат“ — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», — заявил Середюк. По его словам, в настоящее время решаются вопросы с другими собственниками, которые также готовы отказаться от недвижимости в пользу города, пишет «Интерфакс».

«Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан», — уточнил кемеровский мэр. Он также отметил, что дальше будет решаться вопрос изъятия имущества и компенсации собственникам. Ожидается, что следователи завершат все работы в здании сгоревшего ТЦ в течение недели.

Напомним, страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами страшного пожара стали 60 человек. Из них — 41 ребенок в возрасте от двух до 12 лет. Ранее сообщалось о 64 погибших, уточняет «Русская планета». После поверки здания пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обнаруженные нарушения «чудовищными», пишет «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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