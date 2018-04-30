Группа молодых людей избила депутата Верховной рады Мустафу Найема в центре Киева. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что потасовка закончилась для него больницей.
По словам Найема, конфликт произошел на дороге: водитель другого автомобиля попытался его «подрезать», однако депутат не уступил и преградил дорогу, после чего и началась драка.
«В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то», — написал депутат, призвав подписчиков не создавать ажиотаж вокруг этой истории, поскольку она не имеет отношения к его политической деятельности.
Полиция, как сообщает RT, уже завела уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала троих участников драки. Теперь им грозит до четырёх лет лишения свободы.