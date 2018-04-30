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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:59  30 апреля 2018 0

Украинского депутата избили в центре Киева. «Перелом челюсти и ещё чего-то»

Мустафе Найему диагностировали перелом челюстиФото: страница Мустафы Найема в Instagram

Группа молодых людей избила депутата Верховной рады Мустафу Найема в центре Киева. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что потасовка закончилась для него больницей.

По словам Найема, конфликт произошел на дороге: водитель другого автомобиля попытался его «подрезать», однако депутат не уступил и преградил дорогу, после чего и началась драка.

«В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то», — написал депутат, призвав подписчиков не создавать ажиотаж вокруг этой истории, поскольку она не имеет отношения к его политической деятельности.

Полиция, как сообщает RT, уже завела уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала троих участников драки. Теперь им грозит до четырёх лет лишения свободы.

Сергей Демин
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