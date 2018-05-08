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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
04:47  08 мая 2018 0

Панин решил рассказать на НТВ о домогательстве собак. «Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую»

Актер сообщил, что придумал сюжет, который заинтересует продюсеров НТВФОТО: страница Алексея Панина в Instagram

Российский актер Алексей Панин выложил в социальную сеть видеоролик, в котором рассказал, что придумал интересный сюжет для телеканала НТВ. По его словам, он «переплюнет» историю скандала Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Артист выразил уверенность, что сюжетом, который он придумал, должны заинтересоваться продюсеры телеканала, поскольку приятели Панина готовы рассказать, что он их обокрал и домогался до собак. «Костлявая рука голода подкралась! Придумали тему для НТВ. Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло», — заявил актер в своем видеоролике.

Некоторые из интернет-пользователей оценили задумку Панина: «„Молодцы! Хорошая тема, думаю, подхватят“, „Леха, жги“, „Ждем на телике шокирующие подробности“». Другие, наоборот, раскритиковали идею актера: «„Ничего не получится“, „И что тут смешного?“».

Ранее Алексей Панин похвастался новой ролью, которую он должен сыграть в скором времени. В социальной сети он выложил снимок с репетиции скандального французского спектакля, в котором он исполнит роль гея-убийцы.

Александр Черноскутов
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