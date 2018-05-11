02:36 11 мая 2018 0

Роман — постоянный участник шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» Фото: скиншот записи выпуска программы

Популярный российский блогер Роман Карплюк, прославившийся как «гламурный полицейский» или «лейтенант-милашка», опубликовал фотографию с актрисой Катериной Шпицей. Снимок уже вызвал реакцию пользователей социальных сетей.

«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она», — так подписал Роман свой снимок, на котором он сам запечатлен в одежде полицейского образца, но без знаков различия. Единственная нашивка указывает на принадлежность к телеканалу «Россия 1».

Фотография, естественно, вызвала волну эмоциональных комментариев подписчиков. «Отлично смотритесь вместе», «красивая пара», «подходите друг другу», — такие восторженные отзывы появились под публикацией.

Впрочем, те, кто большее знаком с биографией Катерины, напоминают: актриса из Перми старше блогера на восемь лет (ему 24 года, ей 32) и у нее есть сын. «Она не за мужем, сын этому не помеха, — возражают более осведомленные комментаторы. — Она совершенно свободна? для отношений». Нашлись и те, кто просто разочарован появившимся снимком: «Красивые мужчины абсолютно не разбираются в женской красоте». «Мальчик совсем глупенький ещё», — добавляют другие.

Напомним, Роман Карплюк прославился своей совершенно нехарактерной для полицейского внешностью. Симпатичный молодой человек практически мгновенно стал звездой сети Instagram, и в результате принял решение оставить службу и выбрать совершенно новый путь. Сейчас Роман является постоянным гостем телепередач и иногда выступает в качестве соведущего программы Андрея Малахова.