В России поездки на автобусах могут взлететь в цене

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 18:00
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, пазик, автобус, паз, маршрутка, полиция, проверка документов
Пассажирские перевозки могут резко подорожать из-за инициативы ГИБДДФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажирские перевозки могут значительно подорожать, если все автобусы обяжут оснастить подушками безопасности. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, отрасль столкнется с целым рядом серьезных проблем.

«До сих пор в автобусах используются двухточечные ремни безопасности, которые при лобовых столкновениях чаще всего оказываются неэффективны. Сложно сказать, возможно ли оборудовать автобусы подушками безопасности и где они будут находиться», — пояснил «URA.RU» президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Однако, предположил он, если это будет сделано, то перевозки, с большой долей вероятности, подорожают. «Стоимость [перевозок] складывается из цены горюче-смазочных материалов, зарплаты водителей и цены самого транспортного средства», — пояснил он.

По прогнозам экономического аналитика Сергея Барашкова, если речь идет о необходимости серьезных конструктивных изменений, то перевозки могут подорожать ориентировочно на 10-15%. «Очевидно, что переоснастить существующие автобусы вряд ли удастся. Это окажется чересчур затратно и крайне невыгодно для перевозчиков», — сказал он «URA.RU». По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в России насчитывалось 405 тысяч автобусов.

ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. Как сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт и она получила одобрение.

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