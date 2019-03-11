В России поездки на автобусах могут взлететь в цене

Пассажирские перевозки могут значительно подорожать, если все автобусы обяжут оснастить подушками безопасности. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, отрасль столкнется с целым рядом серьезных проблем.
«До сих пор в автобусах используются двухточечные ремни безопасности, которые при лобовых столкновениях чаще всего оказываются неэффективны. Сложно сказать, возможно ли оборудовать автобусы подушками безопасности и где они будут находиться», — пояснил «URA.RU» президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Однако, предположил он, если это будет сделано, то перевозки, с большой долей вероятности, подорожают. «Стоимость [перевозок] складывается из цены горюче-смазочных материалов, зарплаты водителей и цены самого транспортного средства», — пояснил он.
По прогнозам экономического аналитика Сергея Барашкова, если речь идет о необходимости серьезных конструктивных изменений, то перевозки могут подорожать ориентировочно на 10-15%. «Очевидно, что переоснастить существующие автобусы вряд ли удастся. Это окажется чересчур затратно и крайне невыгодно для перевозчиков», — сказал он «URA.RU». По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в России насчитывалось 405 тысяч автобусов.
ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. Как сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт и она получила одобрение.