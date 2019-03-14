13 марта 2019

Шнуров назвал Собчак насекомым

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 09:09
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Пресс-конференция Сергея Шнурова в ЕГСИ. Екатеринбург, шнуров сергей
Конфликт Собчак и Шнурова разгораетсяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в Сети новый стих о конфликте с телеведущей, экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. Ответ на упреки в трусости музыкант опубликовал на странице в Instagram.

«Представилась ты самкой богомола. Ты насекомое, согласен с этим тоже. Вся мысль твоя некрупного помола, но пусть это самцов твоих тревожит», — написал исполнитель, сделав отсылку на режиссера Константина Богомолова, с которым Собчак приписывают роман. В заключение он отметил, что «обойдется без десерта» и пожелал Собчак «побольше „шоколада“».

Ранее Ксения Собчак вызвала Сергея Шнурова на баттл, напоминает телеканал 360. Поводом стал стих, который музыкант посвятил разводу телеведущей с актером Максимом Виторганом и ее гипотетической любовной связи с Константином Богомоловым. Как отмечает портал «Дни.ру», язвительный отказ музыканта взбесил телеведущую и она вновь заявила на поединке.

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