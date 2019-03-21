Путин назначил на пост врио губернатора Мурманской области замминистра ЖКХ

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 13:55
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Чибис Андрей, заместитель министра строительства РФ. Челябинск, чибис андрей
Чибис получил назначениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области. О своем решении назначить Чибиса на этот пост президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с замминистра, которая прошла 21 марта.

Информация о встрече Путина с Чибисом опубликована на официальном портале Кремля. Там же размещен указ о назначении замминистра врио главы Мурманской области.

Место главы Мурманской области стало вакантным после отставки экс-губернатора Марины Ковтун. Она занимала должность с 2012 года. В четверг также стало известно, что на место ушедшего в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга в статусе врио руководителя региона назначен экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер.

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