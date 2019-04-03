В Евпатории возбудили дело против мэра, которого выбрали после «Крымской весны»

Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю. Следователи подозревают мэра в превышении должностных полномочий.
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.
Кроме того, городской суд вынес решение расторгнуть трудовой контракт между горсоветом и Филоновым. Решение суда пока не вступило в законную силу. Иск подала прокуратура. Надзорное ведомство заинтересовало назначение отца гражданской жены мэра директором одного из муниципальных учреждений, уточняет «Утро.ру». В доме и на работе у градоначальника проходят обыски. Филонов занимал пост мэра с ноября 2014 года.
16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум о воссоединении с Россией. События, которые предшествовали присоединению полуострова к РФ, получили название «Крымской весны».