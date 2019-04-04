03 апреля 2019

Крупные чиновники попали под уголовное дело о хищениях на «Ростов Арене»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 05:53
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Виды Екатеринбурга, охрана, проезд запрещен, екатеринбург арена, центральный стадион, заградительные конструкции
Силовики обещают проверить подряды на строительство в том числе и екатеринбургского стадионаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В хищении 223 млн рублей при строительстве стадиона к Чемпионату мира по футболу — 2018 «Ростов Арена» обвиняются экс-глава минстроя Ростовской области Николай Безуглов и замгубернатора Сергей Сидаш, который курировал строительную сферу региона. По версии следствия чиновники вступили в сговор с субподрядчиками.

По данным источников «Известий» в региональных силовых структурах, чиновники и подрядчики — руководители компании «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов — заменили крупнозернистый песок (предусмотренный проектно-сметной документацией при строительстве) на более дешевый. При этом чиновники перечислили подрядчику полную сумму по договору — 473,9 млн рублей.

В силовых органах пообещали, что сейчас готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, строивших другие стадионы к чемпионату по футболу.

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