Крупные чиновники попали под уголовное дело о хищениях на «Ростов Арене»

Силовики обещают проверить подряды на строительство в том числе и екатеринбургского стадиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В хищении 223 млн рублей при строительстве стадиона к Чемпионату мира по футболу — 2018 «Ростов Арена» обвиняются экс-глава минстроя Ростовской области Николай Безуглов и замгубернатора Сергей Сидаш, который курировал строительную сферу региона. По версии следствия чиновники вступили в сговор с субподрядчиками.

По данным источников «Известий» в региональных силовых структурах, чиновники и подрядчики — руководители компании «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов — заменили крупнозернистый песок (предусмотренный проектно-сметной документацией при строительстве) на более дешевый. При этом чиновники перечислили подрядчику полную сумму по договору — 473,9 млн рублей.

В силовых органах пообещали, что сейчас готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, строивших другие стадионы к чемпионату по футболу.