21 мая 2019

Кадыров заявил, что Чечне единственной в мире удалось победить терроризм. Спасибо герою России Ахмату

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 21:07
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Глава ЧР Рамзан Кадыров рассказал, как прошел сход в родном селе его отцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил, что его регион единственный в мире сумел победить терроризм. Лидер республики сделал заявление в своем telegram-канале.

«Благодаря реализации курса Ахмат-Хаджи [отца Рамзана Кадырова], Чечня стала единственной территорией в мире, на которой побеждён терроризм, а сегодня республика стала одним из самых стабильных регионов страны», — передал Кадыров содержание схода в родном селе его отца Хоси-Юрте, где решили переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родовое село главы республики Рамзана Кадырова Центарой (чеч. Хоси-Юрт) в честь Ахмата Кадырова. Поводом, по словам инициатора, является то, что «Родина Героя достойна носить его имя».

Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики. Родился в казахстанской Караганде. В 1993 году назначен заместителем муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. В 1994-м объявил джихад России. С 1995-го муфтий Чечни. Воевал против федеральных войск до 1996 года. Был награжден орденом Ичкерии «Честь нации».

В 1998 году отказался от прежних взглядов и начал вести политику примирения с Москвой. В 2003 году стал президентом Чечни. Через год, 9 мая, был убит. Получил звание Героя России посмертно.

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