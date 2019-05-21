Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил, что его регион единственный в мире сумел победить терроризм. Лидер республики сделал заявление в своем telegram-канале.
«Благодаря реализации курса Ахмат-Хаджи [отца Рамзана Кадырова], Чечня стала единственной территорией в мире, на которой побеждён терроризм, а сегодня республика стала одним из самых стабильных регионов страны», — передал Кадыров содержание схода в родном селе его отца Хоси-Юрте, где решили переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родовое село главы республики Рамзана Кадырова Центарой (чеч. Хоси-Юрт) в честь Ахмата Кадырова. Поводом, по словам инициатора, является то, что «Родина Героя достойна носить его имя».
Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики. Родился в казахстанской Караганде. В 1993 году назначен заместителем муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. В 1994-м объявил джихад России. С 1995-го муфтий Чечни. Воевал против федеральных войск до 1996 года. Был награжден орденом Ичкерии «Честь нации».
В 1998 году отказался от прежних взглядов и начал вести политику примирения с Москвой. В 2003 году стал президентом Чечни. Через год, 9 мая, был убит. Получил звание Героя России посмертно.