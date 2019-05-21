Родовое село Кадырова предложили переименовать в честь его отца

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родовое село главы республики Рамзана Кадырова Центарой в честь его отца — Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Родина Героя достойна носить его имя», — написал Даудов. Он добавил, что Ахмат Кадыров отдал свою жизнь «во имя процветания и благополучия своего народа». Даудов опубликовал фото въезда в населенный пункт с надписью над аркой «Ахмат-Юрт».
Именем Ахмат-Хаджи Кадырова уже названы главный проспект в Грозном, некоторые улицы в районах и городах Чечни, площади, парки и школы, в том числе за пределами республики и России. Кроме того, имя Кадырова-старшего носит грозненский футбольный клуб (бывший «Терек»).
Ранее в Санкт-Петербурге безымянному мосту через Дудергофский канал дали имя Ахмата Кадырова, напоминает «Национальная служба новостей». Однако наименование сооружения понравилось не всем, вопрос широко обсуждался общественностью, уточняет агентство Nation News.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном.