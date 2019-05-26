Во Франции потребовали прекратить «антироссийскую истерию»

Депутат уверен, что Франции необходимо возобновить диалог с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию» и восстановить отношения с РФ. Об этом он написал в обращении министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — цитирует текст письма News.ru . Эврар считает, что подозрения Франции в том, что Россия повлияла на ход президентских выборов в США могли подтолкнуть Брюссель к продлению санкций. Также он напомнил, что доказательства российского вмешательства в выборы в США не были найдены.

Французский депутат уверен, что его стране необходимо возобновить диалог с Россией, так как это единственный рациональный путь развития международных отношений. Западные страны ввели ограничительные меры против России в 2014 году после присоединения к РФ Крымского полуострова. В ответ Кремль ввел ответные контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон постоянно продлеваются и расширяются.