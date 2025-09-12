«Муж от меня съедет»: психолог высказалась об опасениях беременной Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко в ожидании третьего ребенка столкнулась с проблемами. Супруга певца Влада Топалова поделилась опасениями: из-за бессонницы ей приходится будить мужа. Она боится, что в итоге он «съедет от нее на диван». Психолог Дарья Дугенцова в беседе с URA.RU разобрала эту ситуацию, с которой может столкнуться каждая беременная женщина.
«Бессонница — частая проблема во время беременности, которая встречается примерно у 38% женщин. Она связана с падением качества жизни, то есть повышается риск депрессии. При таком состоянии могут случиться осложнения и преждевременные роды. Поэтому к бессоннице нужно относиться очень аккуратно. Семейная поддержка в этот период крайне важна. Она уменьшает депрессию и бессонницу. Если же этой поддержки нет, мужчина отворачивается от женщины, это может привести к негативным последствиям», — поясняет эксперт.
В случае, как у Регины, главное правило — иметь опору за плечами. Мужчине нельзя в этот момент отталкивать любимую женщину. Наоборот, необходимо вместе минимизировать риски и снизить вероятность появления бессонницы.
«Изоляция близких — не самый лучший вариант. Вместо этого лучше довериться партнеру и дать понять, что вы на самом деле испытываете, а не делать вид, что все прекрасно. Беременность — не самый легкий период в жизни женщины, это всем давно известно. Важен открытый диалог, в котором женщина сможет высказать все, что ее беспокоит, поделиться своими страхами. То есть в этом плане Регина поступает верно», — говорит психолог.
Кроме того, супруги могут создать свой некий ночной ритуал, например, включать тихую музыку, читать книги, делать массаж. Это поможет еще больше сблизиться с партнером. «Поддержка является ключом к решению проблем в данном случае», — резюмирует эксперт. Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты с 2018 года. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас находится в ожидании третьего мальчика.
