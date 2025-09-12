Мамиашвили: в Хорватии демонстрируют скотское отношение к российским борцам

Мамиашвили заявил о предвзятом отношении Хорватии к спортсменам
Мамиашвили заявил о предвзятом отношении Хорватии к спортсменам

Три члена сборной России по вольной борьбе — Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов — провели много часов на таможне в аэропорту Загреба перед чемпионатом мира. Российские спортсмены столкнулись с затяжными процедурами при въезде в Хорватию, несмотря на наличие всех необходимых документов. Об этом сообщил глава организации Михаила Мамиашвили.

«Это просто скотское отношение. Учитывая, что у всех есть визы, паспорта», — рассказал Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, представители хорватских властей проявили предвзятое отношение к российским спортсменам, несмотря на поддержку со стороны местных спортивных официальных лиц. Он отметил, что подобные действия воспринимаются как демонстрация позиции принимающей стороны.

Чемпионат мира по вольной борьбе стартует в Загребе на следующей неделе. В составе российской сборной выступят ведущие спортсмены, для которых задержка на таможне стала дополнительным испытанием перед началом соревнований.

