ЦБ пообещал принять меры против необоснованных блокировок счетов россиян

Центробанк наблюдает всплеск жалоб граждан на необоснованные блокировки их счетов в банках. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она пообещала принять меры, чтобы решить проблему.
«Нас это беспокоит. Идет всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляцию вел Первый канал.
Набиуллина отметила, что важно принять все меры для решения этой проблемы. Она напомнила, что средства могут блокироваться по трем причинам: когда есть подозрение на мошеннические действия, или на отмывание денег, или на нарушение налогового законодательства. Законопослушных граждан это не должно касаться.
