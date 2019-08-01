Актриса Чурикова вышла из больницы

Инна Чурикова оказалась в больнице после падения на сцене
Актриса Инна Чурикова вышла из больницы. Ее госпитализировали после падения со сцены.
«Ее выписали», — цитирует RT сообщение справочной службы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева», который проходил в театре «Русская песня» в Москве. После падения актриса не смогла встать, ее на руках перенесли за кулисы, напоминает телеканал 360. Позже она призналась, что причиной падения стало плохое зрение: перед ее глазами иногда возникает «пленочка». Переломов артистке не диагностировали.