Медведева «достали» махинации при госзакупках

Дмитрий Медведев эмоционально высказался о конкурсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, занижающими цену при госзакупках. Об этом он сказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

«Занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — передает РБК слова Медведева. «Эта проблема сплошная по всей стране», — уточнил премьер. Медведев пояснил, что речь идет о подаче заявки на торги в «неисполнимом» виде. В результате чего «все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — добавил Медведев.