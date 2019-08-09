Мужчина потерял телефон и водительские права на могиле Цоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, граффити, цой виктор
Мужчина пришел почтить память Виктора Цоя и потерял iPhoneФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

29-летний турист из Ростовской области потерял смартфон iPhone XR и водительские права на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Уроженец Ростовской области признается, что заметил пропажу 5 августа. Мужчина носил смартфон и водительские права в одном чехле, который переносил в поясной сумке. Других людей у могилы музыканта турист не видел.

Потерпевший полагает, что забыл застегнуть сумку, из которой выпал чехол с телефоном и документом. Мужчина оценивает пропавшие вещи в 45 тысяч рублей. Он уже обратился в полицию, чтобы ему помогли в поисках.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...