Регионы очень отличаются по уровню жизни, признают экономисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Значимое региональное расслоение в России связано с тем, что на одних территориях люди больше копят, а на других — активно тратят. Об этом «URA.RU» заявил экономист Антон Шабанов, комментируя результаты исследования, проведенного на основе данных Росстата. Выяснилось, что доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения. Однако в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%.

«Да, у нас есть богатые регионы и бедные. Причем зачастую это связано не с количеством денег, которые аккумулированы на конкретной территории, а с манерой жизни. Например, в северных регионах люди активно зарабатывают, но не особо тратят. Да и жить там постоянно мало кто хочет, в отличие, к примеру, от южных регионов, где немало семей с большим количеством детей. Соответственно, там куда большие расходы», — пояснил Шабанов. По его словам, на Крайнем Севере «деньги особо негде тратить». «Там даже поход в кино — это праздник. А на юге все более доступно. Отсюда и появляются такие чудеса статистики, связанные с широкой географией нашей страны»

Экономист подчеркнул, что падение реальных доходов сегодня свойственно всей России: «Мы живем в общих параметрах, просто исторически привыкли жить очень по-разному. Отсюда и такая картинка расслоения».

Авторы исследования уточнили, что под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.