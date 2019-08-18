Ученые назвали продукт, снижающий риск заболеть раком

Употребление мяса птицы приводит к снижению риска появления рака молочной железы. Об этом пишет издание International Journal of Cancer со ссылкой на американских ученых.
«У женщин, которые употребляли наибольшее количество мяса домашней птицы, риск этого заболевания был на 15% меньше, чем у женщин, которые ели его лишь немного», — считают авторы исследования. В свою очередь у женщин, которые употребляли наибольшее количество красного мяса, вероятность заболеть раком на 23% выше, чем у тех, у кого в рационе его было по минимуму.
Объектом исследования стали 42 тысячи женщин, с которыми ученые сотрудничали порядка семи лет. За весь период исследования у женщин было диагностировано 1 536 случаев инвазивного рака молочной железы. Ученые нашли связь между потреблением мяса и случаями заболевания, однако объяснить ее не смогли. Помимо питания учитывались физическая активность, ожирение и употребление алкоголя.
Как писало ранее «URA.RU», главный онколог России объявил о резком росте заболеваемости раком. Тенденция наблюдается в течение нескольких лет, заявил главный онколог Минздрава Андрей Карпин.