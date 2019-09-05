Вертолет Минобороны разбился во время взлета в Саратовской области. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения по поиску и эвакуации космического корабля «Союз». Челябинская область, поселок Увельский, вертолет, ми-8, спасательная люлька, эвакуация
По предварительным данным, на борту находились только члены экипажа (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вертолет Минобороны Ми-8 разбился в Саратовской области во время взлета, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.

«При совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал», — пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство. Причиной аварии могла стать поломка одной из стоек шасси.

Пассажиров на борту не было, погибших нет. На месте работают оперативные службы.

3 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, напоминает RT. Тогда погибли два пилота.

Происшествие попало на камеры очевидцев
Фото: «Новости мира», «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...