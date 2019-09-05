По предварительным данным, на борту находились только члены экипажа (архивное фото)
Вертолет Минобороны Ми-8 разбился в Саратовской области во время взлета, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.
«При совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал», — пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство. Причиной аварии могла стать поломка одной из стоек шасси.
Пассажиров на борту не было, погибших нет. На месте работают оперативные службы.
3 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, напоминает RT. Тогда погибли два пилота.
Происшествие попало на камеры очевидцев