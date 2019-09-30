Бывший муж Поклонской признался, била ли она его

Бывший супруг депутата Государственной думы Натальи Поклонской Иван Соловьев заявил, что народная избранница никогда за время семейной жизни не поднимала на него руку. Об этом он рассказал журналистам, комментируя предположения блогеров о том, что его нашумевшая колонка о домашнем насилии могла быть посвящена опыту совместной жизни с Поклонской.
«Не нужно выдумывать ничего на ровном месте», — рассказал Соловьев telegram-каналу «Подъем». К Поклонской, с которой у них была «совершенно нормальная здоровая семья», у Соловьева такого рода претензий нет. «Здесь для меня стоял вопрос о том, что на сегодняшний день тема домашнего насилия слишком заужена», — объяснил юрист причину публикации колонки после появления новостей о его разводе.
На звонок корреспондента «URA.RU» Соловьев не ответил.
Ранее Соловьев в своей колонке заявил о том, что в России женщины нередко проявляют агрессию по отношению к детям и мужьям, поэтому нельзя говорить о домашнем насилии только в контексте мужчин. «Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил экс-супруг Натальи Поклонской. После этого многие блогеры предположили, что Соловьев в колонке рассказал о своем опыте семейной жизни с парламентарием.
Ранее стало известно, что Соловьев и Поклонская разорвали отношения и официально развелись. Перед этим депутат Госдумы заявила кардинальных о переменах в жизни.