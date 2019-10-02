Соседка обманула экс-ведущую НТВ на 3 миллиона рублей

Елена Ищеева уже два месяца не может вернуть свои деньги Фото: Елена Ищеева, Instagram

Бывшая ведущая ток-шоу «Принцип домино» на канале НТВ Елена Ищеева обвинила соседку по дому в присвоении 3 миллионов рублей. По словам журналистки, она давала эти деньги в долг до конца июля, однако до сих пор не получила их обратно.

Взаймы у Ищеевой попросила дизайнер Анна Гутлина, с которой ведущая живет в одном подъезде. «Я дала в долг своей соседке Гутлиной 3 миллиона рублей до 22 июля. Но денег нет до сих пор. В ночь на 29 сентября она под покровом ночи съехала из квартиры, которую, как оказалось, снимала в нашем подъезде», — рассказала Ищеева сайту «Подмосковье сегодня». По ее словам, накануне Гутлина перестала отвечать на телефонные звонки.

Журналистка объяснила, что считала дизайнера своей приятельницей. Они поддерживали соседские отношения, ездили отдыхать за границу. Деньги понадобились Гутлиной после того, как ее муж украл из домашнего сейфа 4 миллиона рублей. Ищеева полагает, что история о супруге была выдумкой, и жертвой девушки стали и другие люди.