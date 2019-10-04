Экономист назвал выгодной для Сбербанка масштабную утечку данных клиентов

Масштабная утечка информации о клиентах Сбербанка России может оказаться выгодной самому кредитному учреждению. Такое мнение высказал известный российский экономист Никита Кричевский.
«Разумеется, вина за произошедшее лежит на службе безопасности банка, но эта ситуация может оказаться хитрой игрой: если сейчас граждане в панике начнут переводить свои деньги с дебетовых счетов в Сбербанке на счета в других учреждениях, им придется заплатить комиссию, и Сбербанк на этой комиссии хорошо заработает», — рассказал эксперт изданию «Петербургский дневник». По словам Кричевского, держателям кредитных карт Сбербанка, данные о которых «утекли» в Сеть, не о чем волноваться, так как кредитку без проблем можно оформить в любом другом банке.
Сообщения о крупнейшей утечки информации Сбербанка появились 3 октября. На одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились послания о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт. В базе обнаружились и данные о клиентах Сбербанка из уральских городов. В связи со случившимся кредитное учреждение начало собственное расследование.
Эксперты рассказали «URA.RU» о том, что крупные утечки данных клиентов будут продолжаться до тех пор, пока проблему информационной безопасности не решат на законодательном уровне. При этом, как полагают специалисты, именно Сбербанк в будущем будет продолжать оставаться главной «мишенью» хакеров и других киберпреступников.